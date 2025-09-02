Скидки
Главная Хоккей Новости

«Барыс» перевёл в список травмированных 25-летнего защитника

25-летний защитник «Барыса» Тамирлан Гайтамиров, получивший повреждение по ходу предсезонного турнира в Магнитогорске, переведён в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба астанинского клуба.

В матче с «Салаватом Юлаевым», который завершился победой «Барыса» в овертайме со счётом 4:3, Гайтамиров получил повреждение, блокируя бросок соперника.

Напомним, «Барыс» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги четырьмя домашними матчами: с «Трактором» (7 сентября), с «Амуром» (9 сентября), с минским «Динамо» (13 сентября) и с московским «Динамо» (15 сентября).

Ранее «Барыс» заключил двусторонний контракт с нападающим Ансаром Шайхмедденовым.

