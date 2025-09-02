Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Николай Голдобин: хотелось остаться в «Спартаке», но получилось так, как получилось

Николай Голдобин: хотелось остаться в «Спартаке», но получилось так, как получилось
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о переходе в армейский клуб и заявил, что хотел бы остаться в «Спартаке».

— Забить 20 голов за два месяца? Хотя бы 10 голов в первом месяце!

— Почему выбрал Санкт‑Петербург?
— Хотелось остаться, но получилось так, как получилось. Рад, что оказался в хорошем клубе. С нетерпением жду нового сезона. НХЛ рассматривали. Но невыгодные условия. Выбрал Россию.

Знаю Игоря Николаевича [Ларионова — главный тренер СКА] давно, он был моим агентом. Благодарен ему за помощь в то время, когда был молодым. Привык к особенностям города, к погоде, пробок мало. Живу в хорошем месте. Без жалоб.

— Какие цели?
— Ожиданий много. У нас поменялось руководство и игроки. За нами будет пристальное внимание. Главное — начать хорошо и выйти в финал, — заявил Голдобин в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
«Прекрасно ощущать себя новичком в 30 лет». Голдобин — об игре за СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android