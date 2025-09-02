Николай Голдобин: хотелось остаться в «Спартаке», но получилось так, как получилось

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал о переходе в армейский клуб и заявил, что хотел бы остаться в «Спартаке».

— Забить 20 голов за два месяца? Хотя бы 10 голов в первом месяце!

— Почему выбрал Санкт‑Петербург?

— Хотелось остаться, но получилось так, как получилось. Рад, что оказался в хорошем клубе. С нетерпением жду нового сезона. НХЛ рассматривали. Но невыгодные условия. Выбрал Россию.

Знаю Игоря Николаевича [Ларионова — главный тренер СКА] давно, он был моим агентом. Благодарен ему за помощь в то время, когда был молодым. Привык к особенностям города, к погоде, пробок мало. Живу в хорошем месте. Без жалоб.

— Какие цели?

— Ожиданий много. У нас поменялось руководство и игроки. За нами будет пристальное внимание. Главное — начать хорошо и выйти в финал, — заявил Голдобин в эфире «Матч ТВ».