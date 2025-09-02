Скидки
Главная Хоккей Новости

«Он — часть семьи». Ружичка — об уходе Михала Чайковски из «Спартака»

Словацкий хоккеист «Спартака» Адам Ружичка высказался об уходе Михала Чайковски из московской команды.

«Конечно же, я расстроен, что Михал покинул «Спартак». Он — часть моей семьи. Разумеется, приятно, когда кто-то из близких играет с тобой в одной команде. Когда случается что-то подобное, это грустно. Ясно, что теперь я не могу обсуждать с ним то, что происходит в «Спартаке». Желаю Михалу всего наилучшего. Надеюсь, он как можно скорее найдёт себе клуб, чтобы мы снова смогли выйти на один лёд и сыграть, но уже как игроки разных команд», — приводит слова Ружички «РИА Новости Спорт».

Напомним, летом «Спартак» перевёл Чайковски в список отказов, а впоследствии расторг с ним контракт без выплаты компенсации. Чайковски женат на родной сестре Ружички.

