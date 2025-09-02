Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард Владимир Алистров покинул СКА

Нападающий СКА Владимир Алистров покинул армейский клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды с берегов Невы.

«Спасибо за игру! Владимир Алистров покидает СКА и продолжит карьеру в другой команде. Желаем удачи дальше», — сказано в сообщении клуба.

24-летний белорусский форвард в прошлом сезоне провёл 65 матчей, в которых забросил три шайбы и отдал 16 результативных передач. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алистров сыграл 266 встреч, в которых записал на свой счёт 99 (39+60) очков.

Ранее главный тренер СКА Игорь Ларионов после поражения от «Автомобилиста» (0:1) на турнире имени Пучкова раскритиковал игру форварда Владимира Алистрова.

