Хоккеисты «Металлурга» посетили Магнитогорский металлургический комбинат, сообщает пресс-служба уральской команды.

«Металлург» и ММК — единое целое. Перед началом чемпионата команда в полном составе посетила главный металлургический гигант страны. Масштабы производства и труд работников легендарной Магнитки каждый раз поражают как в первый», — сказано в сообщении команды.

Напомним, в нынешнее межсезонье «Металлург» одержал победу на Кубке Минска, выиграв все три встречи: с «Ладой» (6:0), с минским «Динамо» (3:1) и с «Адмиралом» (4:2). На мемориале имени Ивана Ромазана команда потерпела два поражения — от «Салавата Юлаева» (2:5) и от «Магнитки» (2:3 Б) — и одержала победу над «Барысом» (2:1).