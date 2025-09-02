Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты «Металлурга» посетили Магнитогорский металлургический комбинат

Хоккеисты «Металлурга» посетили Магнитогорский металлургический комбинат
Комментарии

Хоккеисты «Металлурга» посетили Магнитогорский металлургический комбинат, сообщает пресс-служба уральской команды.

«Металлург» и ММК — единое целое. Перед началом чемпионата команда в полном составе посетила главный металлургический гигант страны. Масштабы производства и труд работников легендарной Магнитки каждый раз поражают как в первый», — сказано в сообщении команды.

Напомним, в нынешнее межсезонье «Металлург» одержал победу на Кубке Минска, выиграв все три встречи: с «Ладой» (6:0), с минским «Динамо» (3:1) и с «Адмиралом» (4:2). На мемориале имени Ивана Ромазана команда потерпела два поражения — от «Салавата Юлаева» (2:5) и от «Магнитки» (2:3 Б) — и одержала победу над «Барысом» (2:1).

Материалы по теме
Эксклюзив
Бабаев высказался о совместном фото Кузнецова с игроком «Магнитки» Ткачёвым на фоне слухов
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android