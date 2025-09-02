Нападающий ЦСКА Спронг: развитие нидерландского хоккея протекает сейчас не очень хорошо

Нидерландский форвард ЦСКА Даниэль Спронг высказался о развитии хоккея в своей стране.

«Развитие нидерландского хоккея протекает сейчас не очень хорошо. У нас все же футбольная страна, хорошо развито плавание. Надеюсь, что хоккей будет развиваться, а мой пример поможет привлечь аудиторию и молодое поколение. Надеюсь, что мы скоро увидим хорошее поколение нидерландских игроков», — цитирует Спронга ТАСС.

В сезоне-2024/2025 28-летний нидерландский форвард играл в трёх различных клубах НХЛ. Он начал сезон в составе «Ванкувер Кэнакс», затем перебрался в «Сиэтл Кракен», а завершил его в «Нью-Джерси Дэвилз». В 30 играх за эти команды Спронг набрал 7 (2+5) очков. Ранее в Континентальной хоккейной лиге представителей Нидерландов не было.