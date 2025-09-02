Никитин: был очень рад за «Локомотив» — ребята не просто выросли, а стали мужиками

Бывший главный тренер «Локомотива», а ныне наставник ЦСКА Игорь Никитин рассказал об эмоциях после победы в Кубке Гагарина с ярославским клубом.

«Когда я выиграл первый кубок, была усталость и облегчение — мы это сделали. А здесь — счастье: я был очень рад за ребят, за «Локомотив», что они не просто выросли, а стали мужиками», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также взяла три Кубка Континента (2019, 2020, 2021). В 2025 году Никитин во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».