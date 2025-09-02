Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин: был очень рад за «Локомотив» — ребята не просто выросли, а стали мужиками

Никитин: был очень рад за «Локомотив» — ребята не просто выросли, а стали мужиками
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», а ныне наставник ЦСКА Игорь Никитин рассказал об эмоциях после победы в Кубке Гагарина с ярославским клубом.

«Когда я выиграл первый кубок, была усталость и облегчение — мы это сделали. А здесь — счастье: я был очень рад за ребят, за «Локомотив», что они не просто выросли, а стали мужиками», — приводит слова Никитина сайт КХЛ.

Никитин работал в ЦСКА с 2014 по 2021 год. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом России (2019, 2020) и впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина (2019), а также взяла три Кубка Континента (2019, 2020, 2021). В 2025 году Никитин во второй раз в своей карьере выиграл Кубок Гагарина вместе с ярославским «Локомотивом».

Материалы по теме
Игорь Никитин рассказал о переходе Александра Радулова в «Локомотив»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android