Хоккей

«СКА готов к финалу». Евгений Корешков — об армейском клубе в новом сезоне КХЛ

«СКА готов к финалу». Евгений Корешков — об армейском клубе в новом сезоне КХЛ
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков поделился ожиданиями от игры СКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— Неоднозначно провёл лето ваш бывший клуб — СКА, который больше проигрывал, чем побеждал. В чём проблема?
— Никаких проблем не вижу. СКА созданы все условия для развития, конкуренция очень высокая. Все последние годы наш тренерский штаб очень много работал с молодёжью внутри системы, к основному составу подведена большая группа талантов во всех линиях — от вратарской до атакующей.

От Заврагина, Плешкова, Короткого, многих других можно ждать прорывного сезона, они подведены и созрели. Плюс летом приглашена целая группа легионеров. Моё мнение: СКА готов к финалу, — приводит слова Корешкова Russia-Hockey.

