Леонид Вайсфельд рассказал о главных фаворитах нового сезона КХЛ

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги, а также рассказал о главных фаворитах стартующего чемпионата.

«Я стараюсь смотреть все игры, но чтобы кто-то меня особенно впечатлил в это межсезонье — такого не было. Да и не разочаровал тоже. Предсезонная подготовка с каждой регуляркой становится всё короче, поэтому сложно понять, в каком состоянии находятся команды. Видно, что в товарищеских турнирах никто внимания результату не уделяет — все сконцентрированы на подготовке к сезону.

Кто является главным претендентом на победу в Кубке Гагарина? По предсезонке точно таких выводов делать не стоит, но на бумаге все те же команды: ярославский «Локомотив», омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». ЦСКА? Им будет сложно, потому что пришёл новый тренерский штаб, но, в принципе, тоже могут побороться. На самом деле очень хорошо, что явного фаворита сейчас в КХЛ не наблюдается», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».