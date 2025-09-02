Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Леонид Вайсфельд рассказал о главных фаворитах нового сезона КХЛ

Леонид Вайсфельд рассказал о главных фаворитах нового сезона КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от нового сезона Континентальной хоккейной лиги, а также рассказал о главных фаворитах стартующего чемпионата.

«Я стараюсь смотреть все игры, но чтобы кто-то меня особенно впечатлил в это межсезонье — такого не было. Да и не разочаровал тоже. Предсезонная подготовка с каждой регуляркой становится всё короче, поэтому сложно понять, в каком состоянии находятся команды. Видно, что в товарищеских турнирах никто внимания результату не уделяет — все сконцентрированы на подготовке к сезону.

Кто является главным претендентом на победу в Кубке Гагарина? По предсезонке точно таких выводов делать не стоит, но на бумаге все те же команды: ярославский «Локомотив», омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». ЦСКА? Им будет сложно, потому что пришёл новый тренерский штаб, но, в принципе, тоже могут побороться. На самом деле очень хорошо, что явного фаворита сейчас в КХЛ не наблюдается», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Материалы по теме
«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова
Эксклюзив
«Мы провели переговоры более чем с 10 командами НХЛ». Новости о будущем Евгения Кузнецова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android