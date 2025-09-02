Скидки
Фетисов: хоккей остаётся главным видом спорта в России — и здесь нет никаких вопросов

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что хоккей является главным видом спорта в России, сравнив его с футболом.

«Однозначно, хоккей — спорт номер один в нашей стране. Например, в субботу мы играли в Екатеринбурге, а на трибуны пришло 12 тыс. человек. Был большой праздник, Паша Дацюк сделал фантастический спектакль. Это было интересно людям, прессе, даже несмотря на то что федеральные каналы не присутствовали, а показывали очередной чемпионат Испании или Англии. Хоккей остаётся главным видом спорта — и здесь нет никаких вопросов», — приводит слова Фетисова Sport24.

Ранее Вячеслав Фетисов предложил россиянам в НХЛ высказаться за допуск сборной России на следующий Кубок мира по хоккею.

