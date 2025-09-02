Скидки
«То, что он делает каждый день, — нечто особенное». Хатсон — про Демидова в «Монреале»

Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон высоко оценил игру российского форварда канадского клуба Ивана Демидова.

«Я увидел, как усердно он работает и какой он человек. То, что он делает каждый день, — нечто особенное. У него потрясающее трудолюбие, было здорово провести с ним несколько недель летом», — приводит слова Хатсона TVA Sports.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В прошлом сезоне он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Ранее нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк рассказал о минусе для форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова в Канаде.

