Нападающий Григорий Денисенко подписал контракт с «Ак Барсом», сообщает хоккейное агентство Winners. Соглашение заключено на один сезон. Напомним, ранее «Ак Барс» и «Локомотив» произвели обмен: казанский клуб получил права на нападающего Григория Денисенко. «Локомотив» получил денежную компенсацию и нападающего Андрея Пустового.

Напомним, Денисенко был выбран «Флоридой Пантерз» в первом раунде драфта НХЛ — 2018 под общим 15-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2020/2021. Он сыграл 26 встреч в течение трёх сезонов за «пантер», набрав семь очков и появившись в одном матче во время финала Кубка Стэнли 2023 года. Нападающий перешёл в «Вегас Голден Найтс» перед сезоном-2023/2024, за который провёл семь встреч в НХЛ и результативными действиями не отметился. Прошлый сезон завершал в системе «Нэшвилл Предаторз».