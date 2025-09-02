Скидки
Вратарь «Тампы» Василевский представил новый шлем на предстоящий сезон НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский представил новый шлем на сезон-2025/2026 Национальной хоккейной лиги.

Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026.

В прошлом сезоне вратарь провёл 63 встречи, в которых одержал 38 побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,18.

31-летний Василевский — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021), обладатель «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона в НХЛ, 2019) и «Конн Смайт Трофи» (самому ценному игроку плей-офф, 2021), чемпион мира 2014 года в составе сборной России.

Ранее четыре российских голкипера вошли в топ-5 лучших вратарей игры NHL 26.

