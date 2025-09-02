Скидки
Евгений Корешков ответил, чего не хватило «Металлургу» для победы на домашнем турнире

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в роли тренера, двукратный чемпион России Евгений Корешков предположил, чего не хватило «Металлургу» для победы на домашнем турнире — мемориале имени Ивана Ромазана.

— Чего не хватило «Металлургу» для победы?
— Наверное, времени. «Металлург» летом провёл мощную селекцию. Но для того чтобы встроить таких тонких мастеров и игровиков, как Толчинский или Ткачёв, чтобы нащупать оптимальный состав, нужно время. Если не месяцы, то недели.

У нынешней команды очень мощный потенциал, созданы все кадровые возможности, чтобы показывать, атакующий, современный хоккей. Жду от «Металлурга» эффектного сезона в нашем стиле на границе веков, когда именно «Магнитка» своими красивыми победами сохранила все лучшие качества и традиции отечественного хоккея, — приводит слова Корешкова Russia-Hockey.

