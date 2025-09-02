«Это был единственный шанс». Дергачёв — о возможной игре в Америке

Форвард «Нефтехимика» Александр Дергачёв рассказал, почему не уехал играть в Северную Америку.

— Вы были задрафтованы «Лос-Анджелесом» в третьем раунде. Почему в итоге не уехали в Америку?

— Возможность была. Я же потом был выбран и на импорт-драфте в CHL. У меня был действующий контракт последнего года со СКА. Я думал, что не буду там играть и даже подавал на расторжение. Казалось, что всё к этому идёт: готов был поехать в CHL, нужно было выплатить компенсацию. В какой-то момент я реально решился, но в итоге всё переигралось, и уехать не получилось. Меня начали подпускать к команде КХЛ. Это было уже тогда, когда Олег Валерьевич (Знарок) собирал команду. Тогда я и закрепился, мы выиграли Кубок Гагарина. Мне было 20 лет, я играл лимитчиком в четвёртом звене весь плей-офф. Это классное воспоминание. Правильно это или неправильно — одному богу известно. Но я ни о чём не жалею. Это был единственный шанс, когда я хотел поехать, а дальше уже даже не думал об этом, — цитирует Дергачёва «ВсеПроСпорт».