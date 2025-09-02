Защитник Максим Федотов пополнил состав «Нефтехимика»

Защитник Максим Федотов подписал однолетний контракт с «Нефтехимиком». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, 29 августа 2025 года «Сочи» расторг контракт с 23-летним Федотовым. Максим является уроженцем Саратова и воспитанником «Торпедо». Также в КХЛ он выступал за СКА. В сезоне-2024/2025 на счету Федотова 40 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и 7 (2+5) набранных очков при отрицательном показателе полезности «-17». Всего в КХЛ 23-летний Федотов провёл 205 матчей, в которых набрал 57 очков — забросил 17 шайб и отдал 40 результативных передач.

Ранее «Нефтехимик» представил капитана и трёх ассистентов на новый сезон.