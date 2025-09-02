Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Даниил Журавлёв перешёл в «Торпедо» в результате обмена с «Ак Барсом»

Защитник Даниил Журавлёв перешёл в «Торпедо» в результате обмена с «Ак Барсом»
Аудио-версия:
Комментарии

В результате обмена с казанским «Ак Барсом» в «Торпедо» перешёл финалист Кубка Гагарина, призёр молодёжных чемпионатов мира Даниил Журавлёв. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

В системе «Ак Барса» 25-летний защитник выступал сначала на молодёжном, а затем и на профессиональном уровне. Всего в КХЛ к текущему моменту Журавлёв провёл 289 матчей, в которых заработал 54 (9+45) результативных очка. В основном составе «Ак Барса» дебютировал в 19 лет, доходил с клубом до финала Кубка Гагарина, выигрывал серебряные и бронзовые награды чемпионатов страны.

Будучи задрафтованным в НХЛ «Колорадо Эвеланш» под 146-м общим номером на драфте НХЛ 2018 года, провёл сезон в системе клуба в Северной Америке (14 игр, одна результативная передача).

Материалы по теме
Борис Михайлов: «Торпедо» нужно дать время на перестройку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android