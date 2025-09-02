Скидки
«Ак Барс» подтвердил интерес к Ткачёву, Ремпалу, Спронгу и Ливо

«Ак Барс» подтвердил интерес к Ткачёву, Ремпалу, Спронгу и Ливо
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, к каким игрокам был интерес у казанского клуба в межсезонье.

«Было интересное межсезонье, игроков расторгали и обменивали, даже тех, которые ещё не провели ни одной тренировки. Мы шли по своему плану, что-то не получалось.

Спронга вели до последнего, но он выбрал сам другой клуб, финансовые условия у нас были не хуже. Был диалог с Ремпалом, но он сделал выбор в пользу «Вашингтона». Контракт двусторонний, вопрос не закрываем — на контакте с его представителями.

Был интерес к Ткачёву, но мы иначе расставили приоритеты в плане интереса к крайнему нападающему иностранцу, где-то, возможно, упустили время. На Ливо мы первыми вышли, но финансовые требования нас не устроили. Желаем удачи Бабенко и О’Деллу», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Форвард Григорий Денисенко высказался о переходе в «Ак Барс»
