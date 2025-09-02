Скидки
Главная Хоккей Новости

Валиуллин: у «Ак Барса» топ-6 сильнее, чем у тех клубов, которые усиливались

Валиуллин: у «Ак Барса» топ-6 сильнее, чем у тех клубов, которые усиливались
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил подбор игроков в казанском клубе, сравнив их с другими командами КХЛ.

«Ещё по ходу прошлого сезона мы продлили нескольких ребят, Митчелла Миллера, Дмитрия Кателевского, Константина Лучевникова, Илью Сафонова, Артёма Галимова. Уехал Амир Мифтахов — это было его желание, ничего не могли поделать с этим.

Если мы говорим про другие клубы, то у нас топ-6, на мой взгляд, сильнее, чем у тех, кто усиливается. Мы работали точечно. Не всё получилось, но мы довольны трансферами», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Марат Валиуллин рассказал, к каким игрокам был интерес у казанского клуба в межсезонье.

