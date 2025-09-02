Скидки
Хоккей Новости

Валиуллин объяснил, для чего «Ак Барс» переподписал Журавлёва с последующим обменом

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, для чего казанский клуб переподписал защитника Даниила Журавлёва с последующим обменом в «Торпедо».

«Журавлёва уже обменяли, у Князева было повреждение, но он в обойме, работает. Даниил становился ограниченно свободным агентом, один из клубов хотел сделать оффершит, мы оформили надбавку и подписали на этих условиях.

Формула по регламенту идёт по двойному тарифу, возраст хороший, не всё получилось в прошлом сезоне, но защитников на рынке не так много, хорошо, что нам подвернулась удача с Ильёй Карпухиным», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

