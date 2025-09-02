Скидки
Главная Хоккей Новости

Валиуллин прокомментировал сложные переговоры по Денисенко с «Локомотивом»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о переговорах с «Локомотивом» касаемо получения прав на нападающего Григория Денисенко.

«Сложно было переговариваться с «Локомотивом», им благодарность, они выдержали диалог с нами, мы пришли к определённому мнению, их желания и наши возможности расходились, мы разные варианты предлагали, трёхсторонние обмены.

Обменяв, смотрели уже варианты с представителем игрока. Шла торговля, и до конца она не дошла к моменту, когда выменяли права. Докручивали, вчера вечером завершили», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

