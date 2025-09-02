Скидки
«Ак Барс» рассматривает варианты аренды Семёна Терехова в другой клуб

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что казанский клуб рассматривает варианты аренды нападающего Семёна Терехова в другую команду.

«Два-три клуба выходили на Семёна Терехова во время предсезонки, возможно, будем рассматривать вариант аренды на примере Евсеева, которого подписали на два года и кому дали шанс в «Амуре», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В сезоне-2024/2025 23-летний форвард сыграл 39 матчей, в которых забросил шесть шайб и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Валиуллин рассказал о переговорах с «Локомотивом» касаемо получения прав на нападающего Григория Денисенко.

Валиуллин прокомментировал сложные переговоры по Денисенко с «Локомотивом»
