Чех с российским паспортом Дмитрий Яшкин остаётся легионером в новом сезоне

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что Дмитрий Яшкин продолжает оставаться легионером в КХЛ, не смотря на то что у родившегося в Омске форварда два гражданства: Чехии и России. Ранее он представлял на международной арене Чехию.

«Дмитрий Яшкин на данный момент заявлен как легионер. Недавно вышло постановление Минспорта: когда оно дойдёт до КХЛ, он будет считаться россиянином по спортивному гражданству», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Яшкин сыграл 81 матч, в которых записал на свой счёт 41 гол и 24 результативные передачи.