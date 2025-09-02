Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Чех с российским паспортом Дмитрий Яшкин остаётся легионером в новом сезоне

Чех с российским паспортом Дмитрий Яшкин остаётся легионером в новом сезоне
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что Дмитрий Яшкин продолжает оставаться легионером в КХЛ, не смотря на то что у родившегося в Омске форварда два гражданства: Чехии и России. Ранее он представлял на международной арене Чехию.

«Дмитрий Яшкин на данный момент заявлен как легионер. Недавно вышло постановление Минспорта: когда оно дойдёт до КХЛ, он будет считаться россиянином по спортивному гражданству», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги Яшкин сыграл 81 матч, в которых записал на свой счёт 41 гол и 24 результативные передачи.

Материалы по теме
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде — я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
Эксклюзив
«Позовут сыграть за Чехию на Олимпиаде — я готов». Интервью с капитаном «Ак Барса» Яшкиным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android