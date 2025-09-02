Валиуллин — о проблемах «Салавата Юлаева»: с Уфой у «Ак Барса» дружба между республиками

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о проблемах «Салавата Юлаева».

«С Уфой у нас идёт дружба между республиками. Да, есть дерби спортивное, но мы остаёмся в хороших отношениях с руководством клуба, с командой, с городом. У них сильный тренерский штаб, и вокруг тех ребят, которые с ними, можно сделать серьёзный коллектив.

У них сильная вратарская линия, Самонов и Вязовой, есть Саша Хмелвский, Гриша Панин, хоть ему скоро и 40 лет, до сих пор хорошо играет», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

