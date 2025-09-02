Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Валиуллин — о проблемах «Салавата Юлаева»: с Уфой у «Ак Барса» дружба между республиками

Валиуллин — о проблемах «Салавата Юлаева»: с Уфой у «Ак Барса» дружба между республиками
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о проблемах «Салавата Юлаева».

«С Уфой у нас идёт дружба между республиками. Да, есть дерби спортивное, но мы остаёмся в хороших отношениях с руководством клуба, с командой, с городом. У них сильный тренерский штаб, и вокруг тех ребят, которые с ними, можно сделать серьёзный коллектив.

У них сильная вратарская линия, Самонов и Вязовой, есть Саша Хмелвский, Гриша Панин, хоть ему скоро и 40 лет, до сих пор хорошо играет», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Валиуллин рассказал, что Дмитрий Яшкин продолжает оставаться легионером в КХЛ.

Материалы по теме
Чех с российским паспортом Дмитрий Яшкин остаётся легионером в новом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android