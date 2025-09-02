Защитник Карпухин: переход в «Ак Барс» затянулся, но я получаю удовольствие в клубе

Защитник «Ак Барса» Илья Карпухин рассказал о переходе в стан казанского клуба и поделился ожиданиями от старта сезона КХЛ.

— Насколько вы успели влиться в коллектив?

— Переход затянулся, за это время старался поддерживать физическое состояние. Когда переговоры перешли в детальную стадию, общался с тренерами, объяснял, что мне понадобится некоторый период, чтобы войти в тонус. Тренировался три раза в неделю по 45 минут. В контрольном матче было тяжело, но хорошо оцениваю своё физическое состояние. Понимаю, что мне нужно работать чуть больше, чем остальным ребятам, буду их догонять. Нахожусь в предвкушении старта чемпионата, с нетерпением жду игр.

— Вы играли под руководством Анвара Гатиятулина в «Тракторе». Насколько вам приятно воссоединиться с тренером?

— У меня остались тёплые воспоминания: знаком весь тренерский штаб, их требования. В Казани очень тёплая, домашняя атмосфера, получаю удовольствие. Игроки и персонал очень дружелюбные, все стремятся помочь. С адаптацией проблем возникнуть не должно. «Ак Барс» — топовая организация, рад здесь находиться.

— Что можете сказать об уровне команды? На что «Ак Барс» может претендовать в этом сезоне?

— Команда строится второй год, за этот период были только точечные усиления. Наша задача — самые высокие места, но сейчас мы акцентируем внимание на маленьких целях: впереди игра с «Металлургом», и мы думаем о том, как в ней одержать победу. Будем достигать малых целей и идти к большой, — цитирует Карпухина сайт «Ак Барса».