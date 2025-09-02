«Ак Барс» планирует подписать ещё одного российского нападающего и иностранца

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что казанский клуб планирует подписать ещё одного российского нападающего и иностранца.

«Мы сейчас смотрим иностранцев. Возможно, появится один нападающий из русских в ближайшее время. Дальше станем наблюдать, что у нас будет с потолком зарплат.

Общались с иностранцами, которые судились в Канаде. С представителем Дюбе, который был в Минске, с Хартом до того, как подписали Бердина. Но пока никто из них дальше переговоры вести не хочет, пока не будет понятно с НХЛ. Тот же Харт, насколько я знаю, хочет играть в Швейцарии», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.