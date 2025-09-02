Гатиятулин высказался о вратарской бригаде «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о вратарской бригаде казанского клуба: Тимуре Билялове и Михаиле Бердине.

«У Тимура была операция, но он практически сразу начал работу с общей группой. У нас между вратарями распределение матчей практически поровну получилось, все сыграли. Мы думаем по составу на первый матч, это касается и игроков, и вратарей.

Перебор защитников? Возможно, кто-то из опытных футболистов может оказаться вне состава, и это негативно скажется на команде, но позитив в том, что есть конкуренция, это дополнительная мотивация для игроков», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.