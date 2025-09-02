Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил на вопрос о давлении из-за результатов

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил на вопрос о давлении из-за результатов
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о давлении из-за результатов казанского клуба.

«У нас есть контракты, мы работаем. Прошло лето, наступила осень, скоро стартует чемпионат — все мысли о нём. Давления нет, есть дополнительная мотивация.

Когда на базе проходишь мимо фотографий с кубками, то это мотивирует. Хочется этому соответствовать», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон «Ак Барс» начнёт гостевой встречей с «Металлургом» 6 сентября.

Ранее Анвар Гатиятулин высказался о вратарской бригаде казанского клуба: Тимуре Билялове и Михаиле Бердине.

Материалы по теме
Гатиятулин высказался о вратарской бригаде «Ак Барса»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android