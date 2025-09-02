Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил на вопрос о давлении из-за результатов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о давлении из-за результатов казанского клуба.

«У нас есть контракты, мы работаем. Прошло лето, наступила осень, скоро стартует чемпионат — все мысли о нём. Давления нет, есть дополнительная мотивация.

Когда на базе проходишь мимо фотографий с кубками, то это мотивирует. Хочется этому соответствовать», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон «Ак Барс» начнёт гостевой встречей с «Металлургом» 6 сентября.

Ранее Анвар Гатиятулин высказался о вратарской бригаде казанского клуба: Тимуре Билялове и Михаиле Бердине.