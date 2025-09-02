Скидки
«Возможно, когда‑нибудь ещё поработаем вместе». Вячеслав Быков — об Игоре Захаркине

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков допустил возможность совместной работы с бывшим помощником Игорем Захаркиным.

«Мы с Игорем друзья и коллеги по цеху! Я многому у него научился и многое перенял. Вы же в курсе, что он настоящий профессор в этой отрасли! Нам было всегда интересно и приятно работать в тандеме, передавать свой жизненный и профессиональный опыт своим коллегам и ребятам‑хоккеистам. Это очень творческая и интересная профессия и работа.

У нас с Игорем настоящие дружеские отношения, которые дают возможность развиваться, искать новые идеи, возможности для эволюции. Это большая радость и удача — найти по жизни партнёра, с которым интересно общаться, работать, обмениваться мнением и стремиться улучшать свой потенциал, развивать своих подопечных и радовать результатом своей работы наших болельщиков!

Мы находимся в постоянном контакте и по возможности созваниваемся, обмениваемся мнением, новостями. Возможно, когда‑нибудь мы ещё поработаем вместе», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

