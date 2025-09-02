Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Ак Барсе» прокомментировали сокращение доходов «Татнефти»

В «Ак Барсе» прокомментировали сокращение доходов «Татнефти»
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал сокращение доходов у спонсора команды — «Татнефти».

«Информация о сокращении доходов нашего спонсора была. Мы все понимаем, что живём в не очень простое время. Информация о сокращении доходов нашего спонсора верная, но на наши финансовые возможности она не влияет.

Переезд «Ак Барса» на Запад? Такой вопрос не поднимался», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон «Ак Барс» начнёт гостевой встречей с «Металлургом» 6 сентября.

Ранее Марат Валиуллин рассказал, что казанский клуб планирует подписать ещё одного российского нападающего и иностранца.

Материалы по теме
«Ак Барс» планирует подписать ещё одного российского нападающего и иностранца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android