В «Ак Барсе» прокомментировали сокращение доходов «Татнефти»

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал сокращение доходов у спонсора команды — «Татнефти».

«Информация о сокращении доходов нашего спонсора была. Мы все понимаем, что живём в не очень простое время. Информация о сокращении доходов нашего спонсора верная, но на наши финансовые возможности она не влияет.

Переезд «Ак Барса» на Запад? Такой вопрос не поднимался», — передаёт слова Валиуллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон «Ак Барс» начнёт гостевой встречей с «Металлургом» 6 сентября.

Ранее Марат Валиуллин рассказал, что казанский клуб планирует подписать ещё одного российского нападающего и иностранца.