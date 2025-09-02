Скидки
Главная Хоккей Новости

СКА — Авангард, результат матча 2 сентября 2025, счёт 3:5, товарищеский матч

«Авангард» забросил пять шайб и обыграл СКА в товарищеском матче
Комментарии

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл товарищеский матч между СКА и омским «Авангардом». Победу одержали хоккеисты «Авангарда» со счётом 5:3.

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 13:02 (5x5)     0:2 Потуральски (Волков) – 17:27 (5x5)     0:3 Игумнов (Потуральски, Окулов) – 27:03 (5x5)     1:3 Хайруллин (Филлипс) – 30:27 (5x5)     2:3 Короткий – 35:14 (5x5)     2:4 Якупов (Потуральски) – 49:17 (5x5)     2:5 Блажиевский (Игумнов, Шарипзянов) – 52:26 (5x5)     3:5 Мёрфи (Хайруллин) – 54:24 (5x4)    

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Василий Пономарёв, Эндрю Потуральски, Иван Игумнов, Наиль Якупов и Артём Блажиевский. Голы в составе СКА забили Марат Хайруллин, Матвей Короткий и Тревор Мёрфи.

Это был заключительный товарищеский матч для обеих команд. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги СКА начнёт матчем в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 6 сентября. «Авангард» начнёт регулярку домашним матчем с казанским «Ак Барсом» 8 сентября.

