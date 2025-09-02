«Авангард» забросил пять шайб и обыграл СКА в товарищеском матче

В Санкт-Петербурге на стадионе «Хоккейный город» прошёл товарищеский матч между СКА и омским «Авангардом». Победу одержали хоккеисты «Авангарда» со счётом 5:3.

Заброшенными шайбами в составе «Авангарда» отметились Василий Пономарёв, Эндрю Потуральски, Иван Игумнов, Наиль Якупов и Артём Блажиевский. Голы в составе СКА забили Марат Хайруллин, Матвей Короткий и Тревор Мёрфи.

Это был заключительный товарищеский матч для обеих команд. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги СКА начнёт матчем в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 6 сентября. «Авангард» начнёт регулярку домашним матчем с казанским «Ак Барсом» 8 сентября.