КХЛ изменила статус легионеров с сезона-2025/2026

2 сентября прошло совещание руководителей клубов КХЛ, на котором лига изменила статус легионеров с сезона-2025/2026.

«С сезона-2025/2026 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Отметим, что в июне 2024 года Министерство спорта России утвердило новый лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2024/2025 клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более пяти иностранных хоккеистов, в том числе не более одного иностранного вратаря. В сезоне-2023/2024 клубы лиги могли внести в заявку не более трёх иностранных хоккеистов, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза.