Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

КХЛ изменила статус легионеров с сезона-2025/2026

КХЛ изменила статус легионеров с сезона-2025/2026
Аудио-версия:
Комментарии

2 сентября прошло совещание руководителей клубов КХЛ, на котором лига изменила статус легионеров с сезона-2025/2026.

«С сезона-2025/2026 легионерами в КХЛ перестают считаться хоккеисты, имеющие гражданство Российской Федерации, вне зависимости от наличия права выступать за сборные команды России по хоккею», — говорится в заявлении пресс-службы КХЛ.

Отметим, что в июне 2024 года Министерство спорта России утвердило новый лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2024/2025 клубы КХЛ смогут заявлять на матчи не более пяти иностранных хоккеистов, в том числе не более одного иностранного вратаря. В сезоне-2023/2024 клубы лиги могли внести в заявку не более трёх иностранных хоккеистов, за исключением представителей стран Евразийского экономического союза.

Материалы по теме
Третьяк: в КХЛ берут легионеров-середняков, лимит в трёх игроков был бы достаточен
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android