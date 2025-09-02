Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Адмирал — Неман, результат матча 2 сентября 2025, счёт 4:5 ОТ, товарищеский матч

«Адмирал» потерпел поражение от «Немана» в результативном контрольном матче
Комментарии

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл товарищеский матч между гродненским «Неманом» и владивостокским «Адмиралом». Победу в результативной встрече одержали хоккеисты «Немана» со счётом 5:4 в овертайме.

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ОТ
Неман
Гродно
1:0 Тимашов (Коледов, Дарьин) – 05:17 (5x4)     2:0 Кошелев – 19:02 (5x5)     2:1 Малашкевич (Никулин) – 22:07 (5x5)     2:2 Андрющенко (Жилюк) – 25:55 (5x5)     3:2 Олсон (Завгородний) – 40:34 (5x4)     3:3 Малашкевич (Барабаш) – 43:04 (5x5)     4:3 Кошелев (Петухов, Шестаков) – 46:23 (5x5)     4:4 Саврицкий – 54:17 (5x5)     4:5 Патрикеев – 63:09 (3x3)    

За «Адмирал» шайбы забросили Дмитрий Тимашов, Кайл Олсон и Семён Кошелев, оформивший дубль. За «Неман» дублем отметился Захар Малашкевич, и ещё по шайбе забросили Вячеслав Андрющенко и Дмитрий Саврицкий. Победную шайбу в овертайме за «Неман» забросил Михаил Патрикеев.

«Адмирал» провёл свой последний товарищеский матч в текущее межсезонье. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги дальневосточный клуб начнёт гостевым матчем с «Шанхайскими Драконами», который пройдёт в Санкт-Петербурге 8 сентября.

Материалы по теме
«Адмирал» обыграл «Динамо-Молодечно» в товарищеском матче с 10 шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android