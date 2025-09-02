«Адмирал» потерпел поражение от «Немана» в результативном контрольном матче

В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл товарищеский матч между гродненским «Неманом» и владивостокским «Адмиралом». Победу в результативной встрече одержали хоккеисты «Немана» со счётом 5:4 в овертайме.

За «Адмирал» шайбы забросили Дмитрий Тимашов, Кайл Олсон и Семён Кошелев, оформивший дубль. За «Неман» дублем отметился Захар Малашкевич, и ещё по шайбе забросили Вячеслав Андрющенко и Дмитрий Саврицкий. Победную шайбу в овертайме за «Неман» забросил Михаил Патрикеев.

«Адмирал» провёл свой последний товарищеский матч в текущее межсезонье. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги дальневосточный клуб начнёт гостевым матчем с «Шанхайскими Драконами», который пройдёт в Санкт-Петербурге 8 сентября.