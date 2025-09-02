«Адмирал» потерпел поражение от «Немана» в результативном контрольном матче
В Минске на стадионе «Олимпик-Арена» прошёл товарищеский матч между гродненским «Неманом» и владивостокским «Адмиралом». Победу в результативной встрече одержали хоккеисты «Немана» со счётом 5:4 в овертайме.
Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
4 : 5
ОТ
Неман
Гродно
1:0 Тимашов (Коледов, Дарьин) – 05:17 (5x4) 2:0 Кошелев – 19:02 (5x5) 2:1 Малашкевич (Никулин) – 22:07 (5x5) 2:2 Андрющенко (Жилюк) – 25:55 (5x5) 3:2 Олсон (Завгородний) – 40:34 (5x4) 3:3 Малашкевич (Барабаш) – 43:04 (5x5) 4:3 Кошелев (Петухов, Шестаков) – 46:23 (5x5) 4:4 Саврицкий – 54:17 (5x5) 4:5 Патрикеев – 63:09 (3x3)
За «Адмирал» шайбы забросили Дмитрий Тимашов, Кайл Олсон и Семён Кошелев, оформивший дубль. За «Неман» дублем отметился Захар Малашкевич, и ещё по шайбе забросили Вячеслав Андрющенко и Дмитрий Саврицкий. Победную шайбу в овертайме за «Неман» забросил Михаил Патрикеев.
«Адмирал» провёл свой последний товарищеский матч в текущее межсезонье. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги дальневосточный клуб начнёт гостевым матчем с «Шанхайскими Драконами», который пройдёт в Санкт-Петербурге 8 сентября.
