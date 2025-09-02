КХЛ назначила председателя и членов комиссии по контрактным спорам, целью которой является урегулирование споров между игроками и клубами по сумме действующих контрактов или по предельным суммам и срокам при заключении новых контрактов.

Председателем комиссии назначен Валерий Бондаренко. В комиссию также войдут вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий в качестве заместителя председателя комиссии, а также вице-президент Валерий Каменский, директор юридического департамента Алексей Степанов, директор департамента ЦИБ Андрей Рачкин, а также по одному представителю от клубов из каждой из конференции.

Сообщается, что по итогам заявки на сезон-2025/2026 все клубы соответствуют нормам предельного размера потолка заработных плат. На начало заявки ряд клубов воспользовался возможностью переподписать контракты с уменьшением суммы заработных плат. Лига отметила, что этот вопрос требует особого внимания и регулирования. КХЛ попросила клубы подготовить предложения для вынесения на обсуждение рабочей группы по контрактным вопросам.