«Локомотив» стал лидером рейтинга клубов по итогам сезона-2024/2025 КХЛ

Континентальная хоккейная лига представила итоговый рейтинг клубов по итогам сезона-2024/2025. Лидером рейтинга стал «Локомотив», выигравший Кубок Гагарина.

Прошлогодний лидер «Металлург» опустился на четвёртое место. Второе и третье места заняли «Авангард» и «Ак Барс», которые имеют восьмой и пятый результат по показателю «Спортивные достижения», но лидируют по параметрам «Сервисы для зрителей», «Доходы от лицензионной и билетной программы, питания» и «Работа со СМИ и активность в социальных сетях».

Фото: КХЛ

На основании рейтинга осуществляются выплаты, которые утверждаются на сентябрьском заседании Совета директоров.