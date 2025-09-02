Дубль Атанасова помог «Торпедо» обыграть «Автомобилист» в товарищеском матче

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл товарищеский матч между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 4:3 по буллитам.

Дублем в составе «Торпедо» отметился нападающий Василий Атанасов, ещё одну шайбу забросил Максим Летунов. За «Автомобилист» голы забили Кёртис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников. Победный буллит на счету Михаила Абрамова.

«Торпедо» одержало первую победу в шести предсезонных матчах. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда начнёт домашним матчем с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт 6 сентября. «Автомобилист» начнёт регулярку гостевым матчем с «Ладой» 8 сентября.