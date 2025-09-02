Скидки
Торпедо — Автомобилист, результат матча 2 сентября 2025, счёт 4:3 Б, товарищеский матч

Дубль Атанасова помог «Торпедо» обыграть «Автомобилист» в товарищеском матче
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл товарищеский матч между местным «Торпедо» и екатеринбургским «Автомобилистом». Победу одержали хоккеисты «Торпедо» со счётом 4:3 по буллитам.

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Атанасов – 02:38 (5x5)     1:1 Валк (Денежкин, Бусыгин) – 27:48 (5x5)     1:2 Мэйсек (Денежкин) – 42:11 (5x5)     2:2 Атанасов (Гончарук, Alexei Kruchinin) – 45:09 (5x4)     3:2 Летунов (Соколов) – 46:20 (5x5)     3:3 Черников (Шаров) – 51:56 (5x5)     4:3 Абрамов – 65:00    

Дублем в составе «Торпедо» отметился нападающий Василий Атанасов, ещё одну шайбу забросил Максим Летунов. За «Автомобилист» голы забили Кёртис Валк, Брукс Мэйсек и Егор Черников. Победный буллит на счету Михаила Абрамова.

«Торпедо» одержало первую победу в шести предсезонных матчах. Новый сезон Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда начнёт домашним матчем с «Салаватом Юлаевым», который пройдёт 6 сентября. «Автомобилист» начнёт регулярку гостевым матчем с «Ладой» 8 сентября.

