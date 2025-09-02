Новичок СКА Бландизи не сыграет в первом матче сезона КХЛ с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что новичок команды нападающий Джозеф Бландизи не примет участия в первом матче сезона КХЛ с «Шанхайскими Драконами», который пройдёт 6 сентября.

«Есть идеи по Бландизи. Давайте сначала он приедет, мы проверим его, у него будет медицинский тест, я с ним вчера разговаривал, он сегодня вылетает, ждём его в ближайшие пару дней. Не думаю, что он сыграет в ближайшем матче с «Шанхаем», нужна акклиматизация, не будем форсировать.

Есть идеи, как его использовать, не будем планировать далеко вперёд. Это ежедневный процесс, он хороший парень, хороший игрок. Большую помощь может дать нашей команде», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.