«Не самая лучшая тенденция». Ларионов оценил итоги предсезонной подготовки СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвёл итоги предсезонной подготовки и выделил слабые стороны команды.

«Обычно делаешь выводы по продуктивности через месяц-полтора. Объём работы проделали хороший, насколько он выльется в результат, покажет время. Тренировочный лагерь – время для экспериментов. Подошли практически здоровыми, потеряли двух игроков, это минус.

Но дали шанс молодёжи, Выдренков неплохо играет, Смирнов сыграет за ВМФ в ВХЛ. Остаётся морально и ментально настроиться на большой марафон, который начинается 6 сентября. Надо больше забивать, обычно начинаем в меньшинстве. Не было такого, чтобы мы начинали с большинства, не в укор арбитрам, не хочу ссылаться на них, это их работа.

Это не самая лучшая тенденция. Все команды играют плотно в обороне, приходится тратить много сил, для того чтобы преодолеть вязкую оборону. Так что лучше начинать играть, ведя в счёте. Об этом было сказано ребятам, будем смотреть», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

