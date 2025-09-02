Легенда хоккея Сергей Фёдоров поучаствовал в тренировке «Красной Армии»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, член наблюдательного совета ПХК ЦСКА принял участие в тренировке «Красной Армии».

Легендарный хоккеист поделился опытом с игроками, провёл занятие над вбрасываниями с центральными нападающими, а также пообщался с тренерским штабом команды.

«Что я могу им пожелать перед стартом сезона? Я думаю, что ребята готовы. Волнение, наверное, будет присутствовать на раскатке перед игрой, но, когда она уже начнётся, они покажут хороший хоккей. Плюс если они немножко вдумаются в то, что мы сегодня изучали. Тот, кто владеет шайбой, владеет инициативой. Значит, победа будет за нами», – поделился впечатлениями Фёдоров.

Сезон МХЛ – 2025/2026 стартует 3 сентября. «Красная Армия» начнёт выступление 4 сентября домашним матчем с «Динамо» из Санкт-Петербурга.