Форвард «Автомобилиста» Валк покинул площадку на носилках после столкновения с Атанасовым

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк получил травму во время товарищеского матча с нижегородским «Торпедо» (3:4 Б). Форвард получил повреждение в столкновении у борта с нападающим «Торпедо» Василием Атанасовым.

Казахстанский хоккеист канадского происхождения Валк не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку на носилках. Кёртис успел отметиться заброшенной шайбой на 28-й минуте матча. Характер повреждения и степень серьёзности травмы будут уточнены позднее.

«Автомобилист» начнёт новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги гостевым матчем с «Ладой» 8 сентября. Встреча пройдёт в Тольятти и начнётся в 18:00 мск.