Главная Хоккей Новости

Форвард «Автомобилиста» Валк покинул площадку на носилках после столкновения с Атанасовым

Нападающий «Автомобилиста» Кёртис Валк получил травму во время товарищеского матча с нижегородским «Торпедо» (3:4 Б). Форвард получил повреждение в столкновении у борта с нападающим «Торпедо» Василием Атанасовым.

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 15:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Атанасов – 02:38 (5x5)     1:1 Валк (Денежкин, Бусыгин) – 27:48 (5x5)     1:2 Мэйсек (Денежкин) – 42:11 (5x5)     2:2 Атанасов (Гончарук, Alexei Kruchinin) – 45:09 (5x4)     3:2 Летунов (Соколов) – 46:20 (5x5)     3:3 Черников (Шаров) – 51:56 (5x5)     4:3 Абрамов – 65:00    

Казахстанский хоккеист канадского происхождения Валк не смог самостоятельно подняться со льда и покинул площадку на носилках. Кёртис успел отметиться заброшенной шайбой на 28-й минуте матча. Характер повреждения и степень серьёзности травмы будут уточнены позднее.

«Автомобилист» начнёт новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги гостевым матчем с «Ладой» 8 сентября. Встреча пройдёт в Тольятти и начнётся в 18:00 мск.

