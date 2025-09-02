Игорь Ларионов высказался о работе спецбригад большинства СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру спецбригад большинства команды, которые забросили две шайбы в численном преимуществе в товарищеском матче с «Авангардом» (3:5).

«В принципе обе спецбригады сформированы, не хочу кого-то выделять, потому что были очень хорошие моменты у обеих спецбригад. Получилось забить два хороших гола. Это процесс, начинаются матчи, которые идут в актив.

Товарищеские матчи есть товарищеские матчи, а официальный сезон – официальный сезон. Мы ещё донесём до ребят, какие задачи, какие цели, в целом они и так понятны. Надеюсь, что мы увидим команду, которая способна бороться за самые высокие задачи», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.