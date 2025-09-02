Скидки
Игорь Ларионов высказался о работе спецбригад большинства СКА

Игорь Ларионов высказался о работе спецбригад большинства СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру спецбригад большинства команды, которые забросили две шайбы в численном преимуществе в товарищеском матче с «Авангардом» (3:5).

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 13:02 (5x5)     0:2 Потуральски (Волков) – 17:27 (5x5)     0:3 Игумнов (Потуральски, Окулов) – 27:03 (5x5)     1:3 Хайруллин (Филлипс) – 30:27 (5x5)     2:3 Короткий – 35:14 (5x5)     2:4 Якупов (Потуральски) – 49:17 (5x5)     2:5 Блажиевский (Игумнов, Шарипзянов) – 52:26 (5x5)     3:5 Мёрфи (Хайруллин) – 54:24 (5x4)    

«В принципе обе спецбригады сформированы, не хочу кого-то выделять, потому что были очень хорошие моменты у обеих спецбригад. Получилось забить два хороших гола. Это процесс, начинаются матчи, которые идут в актив.

Товарищеские матчи есть товарищеские матчи, а официальный сезон – официальный сезон. Мы ещё донесём до ребят, какие задачи, какие цели, в целом они и так понятны. Надеюсь, что мы увидим команду, которая способна бороться за самые высокие задачи», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Авангард» забросил пять шайб и обыграл СКА в товарищеском матче
