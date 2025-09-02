«Барыс» обыграл «Сибирь» в заключительном товарищеском матче предсезонки КХЛ
Сегодня, 2 сентября, в Астане, Казахстан, на стадионе «Барыс-Арена» завершился товарищеский матч, в котором встречались местный «Барыс» и «Сибирь» из Новосибирска. Победу со счётом 3:2 одержали хозяева. Это был заключительный товарищеский матч предсезонки КХЛ.
Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 16:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Яковлев (Приски) – 26:55 (5x5) 1:1 Морелли (Веккионе, Уолш) – 28:52 (5x4) 2:1 Уолш (Галимов, Веккионе) – 38:33 (5x4) 3:1 Галимов (Масси, Веккионе) – 45:58 (5x5) 3:2 Климович (Яковлев) – 56:52 (5x5)
За «Барыс» дублем отметился нападающий Мэйсон Морелли, ещё один гол забил Эмиль Галимов. Заброшенными шайбами в составе «Сибири» отметились Алексей Яковлев и Иван Климович.
Напомним, во вчерашнем матче между этими командами победу также одержал «Барыс» со счётом 3:1. Новый сезон астанинский клуб начнёт дома встречей с челябинским «Трактором». Новосибирская команда примет хабаровский «Амур». Обе игры состоятся 7 сентября.
