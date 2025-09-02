«Айлендерс» подписал контракт новичка с нападающим Даниилом Прохоровым

«Нью-Йорк Айлендерс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Даниилом Прохоровым, сообщает пресс-служба клуба.

Прохоров был выбран «Айлендерс» во втором раунде на драфте НХЛ 2025 года под общим 42-м номером.

Уроженец Краснодара в прошлом сезоне набрал 27 очков (20+7) в 43 матчах за «МХК Динамо» Санкт-Петербург в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), заняв второе место в команде по результативности, и забросил четыре шайбы в восьми играх плей-офф.

18-летний Прохоров набрал 43 очка в 79 матчах за карьеру в МХЛ — забросил 27 шайб и отдал 16 результативных передач. Напомним, контракт с «Айлендерс» в межсезонье подписал нападающий Максим Шабанов, выступавший за «Трактор».