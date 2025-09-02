«Айлендерс» отдали нападающего Прохорова в аренду московскому «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», «Нью-Йорк Айлендерс» отдал нападающего Даниила Прохорова в аренду московскому «Динамо». Ранее клуб НХЛ объявил о заключении трёхлетнего контракта новичка с форвардом.

Прохоров был выбран «Айлендерс» во втором раунде на драфте НХЛ 2025 года под общим 42-м номером.

Уроженец Краснодара в прошлом сезоне набрал 27 (20+7) очков в 43 матчах за «МХК Санкт-Петербург» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ), заняв второе место в команде по результативности, и забросил четыре шайбы в восьми играх плей-офф.

18-летний Прохоров набрал 43 очка в 79 матчах за карьеру в МХЛ — забросил 27 шайб и отдал 16 результативных передач.