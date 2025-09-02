Скидки
Ларионов — о СКА: вижу рисунок команды, нашли хорошую «химию»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об итогах предсезонной подготовки. Специалист возглавил петербургский клуб в межсезонье.

«Есть идеи, которые мы рассматривали в течение всех предсезонных матчей, хотели посмотреть на разные сочетания хоккеистов. Где хорошая «химия». К первой игре будем с тем составом, который будет способен начать сезон на хорошей ноте, в ближайшие пару-тройку дней есть время всё ещё раз проанализировать по каждому игроку, что он готов дать для хорошего сезона и двигаться дальше.

Вижу рисунок команды, мы сформировали хорошее молодое звено, которые добавляют энергетики. Это хороший шанс для них быть в команде, и они это понимают. Одно дело ты попадаешь в команду, это сложно, другое дело – закрепиться в составе.

Поэтому здесь важно, чтобы попали в комфортную зону. Есть хорошие связки, можем варьировать по ходу сезона, где мы можем усилиться, удивить соперника, чтобы к нам не привыкали», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

