«Было пару ошибок, которые нельзя допускать». Ларионов — об игре вратаря СКА Иванова

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру вратаря Сергея Иванова в товарищеском матче с «Авангардом» (3:5), в котором голкипер пропустил пять шайб.

«Сезон длинный. Важно определиться, с кем мы готовы пойти как с первым номером. Каждый вратарь получил свою дозу игр, Сергей Иванов отыграл очень неплохо. Какие-то были ошибки, они бывают у всех.

Но в целом мы довольны игрой всех вратарей, несмотря на сегодняшнее поражение, было пару ошибок, которые нельзя допускать. В целом сыграли достойно», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги СКА начнёт матчем в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 6 сентября.