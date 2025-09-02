«Было пару ошибок, которые нельзя допускать». Ларионов — об игре вратаря СКА Иванова
Поделиться
Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру вратаря Сергея Иванова в товарищеском матче с «Авангардом» (3:5), в котором голкипер пропустил пять шайб.
Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 13:02 (5x5) 0:2 Потуральски (Волков) – 17:27 (5x5) 0:3 Игумнов (Потуральски, Окулов) – 27:03 (5x5) 1:3 Хайруллин (Филлипс) – 30:27 (5x5) 2:3 Короткий – 35:14 (5x5) 2:4 Якупов (Потуральски) – 49:17 (5x5) 2:5 Блажиевский (Игумнов, Шарипзянов) – 52:26 (5x5) 3:5 Мёрфи (Хайруллин) – 54:24 (5x4)
«Сезон длинный. Важно определиться, с кем мы готовы пойти как с первым номером. Каждый вратарь получил свою дозу игр, Сергей Иванов отыграл очень неплохо. Какие-то были ошибки, они бывают у всех.
Но в целом мы довольны игрой всех вратарей, несмотря на сегодняшнее поражение, было пару ошибок, которые нельзя допускать. В целом сыграли достойно», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги СКА начнёт матчем в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 6 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 сентября 2025
-
19:40
-
19:20
-
19:10
-
18:55
-
18:35
-
18:20
-
18:12
-
18:07
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:44
-
17:33
-
17:30
-
17:00
-
16:36
-
16:22
-
16:15
-
16:11
-
15:50
-
15:39
-
15:21
-
15:18
-
15:16
-
15:13
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:44
-
14:39
-
14:36
-
14:31
-
14:20
-
14:07
-
13:51