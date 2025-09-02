Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Было пару ошибок, которые нельзя допускать». Ларионов — об игре вратаря СКА Иванова

«Было пару ошибок, которые нельзя допускать». Ларионов — об игре вратаря СКА Иванова
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов оценил игру вратаря Сергея Иванова в товарищеском матче с «Авангардом» (3:5), в котором голкипер пропустил пять шайб.

Товарищеские матчи (клубы)
02 сентября 2025, вторник. 14:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 5
Авангард
Омск
0:1 Пономарёв – 13:02 (5x5)     0:2 Потуральски (Волков) – 17:27 (5x5)     0:3 Игумнов (Потуральски, Окулов) – 27:03 (5x5)     1:3 Хайруллин (Филлипс) – 30:27 (5x5)     2:3 Короткий – 35:14 (5x5)     2:4 Якупов (Потуральски) – 49:17 (5x5)     2:5 Блажиевский (Игумнов, Шарипзянов) – 52:26 (5x5)     3:5 Мёрфи (Хайруллин) – 54:24 (5x4)    

«Сезон длинный. Важно определиться, с кем мы готовы пойти как с первым номером. Каждый вратарь получил свою дозу игр, Сергей Иванов отыграл очень неплохо. Какие-то были ошибки, они бывают у всех.

Но в целом мы довольны игрой всех вратарей, несмотря на сегодняшнее поражение, было пару ошибок, которые нельзя допускать. В целом сыграли достойно», – передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги СКА начнёт матчем в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами» 6 сентября.

Материалы по теме
«Авангард» забросил пять шайб и обыграл СКА в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android