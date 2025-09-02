Скидки
Хоккей Новости

Козырев рассказал, как он относится к победам «Северстали» во всех предсезонных матчах

Козырев рассказал, как он относится к победам «Северстали» во всех предсезонных матчах
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев положительно оценил предсезонную подготовку и заявил, что стиль игры команды не изменится.

«Всю подготовку, всю работу, которую мы проделали, мы расцениваем как положительный результат.

— Андрей Леонидович, вы внесли какие-то коррективы в стиль игры команды?
— Конечно, игра развивается, и мы не стоим на месте, мы вносим нюансы. Но, мы будем придерживаться того вектор, который мы выбрали.

— С психологической точки зрения тот факт, что команда выиграла все матчи предсезонки, это больше плюс или минус?
— Это положительный аспект. Но мы не обольщаемся, мы знаем свои слабые стороны, свои сильные стороны. Ведём работу, чтобы улучшать нашу игру, — цитирует Козырева пресс-служба клуба.

