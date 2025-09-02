Скидки
Нападающий «Авангарда» Пономарёв высказался об адаптации в команде и КХЛ

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв рассказал, как проходит адаптация в омской команде. Форвард пополнил состав клуба в межсезонье, перейдя из НХЛ.

«Хочется поскорее начать сезон, войти в игровой ритм. В команду влился на 100%, очень дружный коллектив, за счёт этого получается намного быстрее перегруппироваться с североамериканского на российский хоккей. Чувствуешь себя не так, будто только заходишь в клуб, а будто уже сыграл несколько сезонов.

Сегодня было такое специфическое судейство, что даже у тех, кто лет 10 играет в этой лиге могли возникнуть вопросы. Игра без зрителей? Те, кто играл в ковидные времена, когда не было зрителей, должны быть адаптированы к таким обстоятельствам», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

