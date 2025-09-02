Нападающий «Авангарда» Пономарёв оценил новый комплект игровой формы клуба

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв заявил, что ему очень нравится новая игровая форма омской команды. Форвард пополнил состав омского клуба в межсезонье.

«С формой на 100% попали, что с предсезонной, что с игровой на сезон, и домашняя, и выездная прекрасные. Отличные изменения, до этого клубная форма тоже была очень приятная на глаз, сейчас ещё приятнее», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, первый матч в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги «ястребы» проведут дома с казанским «Ак Барсом». Встреча состоится 8 сентября и начнётся в 16:30 мск.