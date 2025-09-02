Игрок «Авангарда» Пономарёв рассказал о своих любимых местах в Санкт-Петербурге

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарёв рассказал, какие места в Санкт-Петербурге ему нравятся больше всего.

«Вчера прилетели в Санкт-Петербург во второй половине дня, не было времени, сразу же приехали в отель, поужинали и спать легли. Игра достаточно ранняя, мы привыкли к другому временному климату, нужно было сразу ложиться спать, потому что по чуть-чуть пробивать начинало.

В принципе везде погулял до этого на сборах, вот тогда было время, не оставил какие-то значимые места без внимания. Везде побывал, туристическое-не туристическое. Не сильно была возможность куда-то далеко уехать в пригород.

Я жил два года в Московском районе, больше хотелось погулять по узким безлюдным улицам ближе к центру Питера. В центре большое столпотворение туристов», – сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.